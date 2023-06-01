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Киев зарезервировал за собой право ударов по ЗАЭС

11:31
  • четверг
  • 01 июня 2023

Киевский режим не принял предложенные МАГАТЭ принципы безопасности

Киев, фактически, не поддержал принципы безопасности Запорожской АЭС, предложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии. Тем самым киевский режим зарезервировал за собой право нападения на ЗАЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

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Лихачев подчеркнул, что у России хватит сил защитить ЗАЭС. Российская сторона не просто разделяет, но уже выполняет все пункты предложенного Гросси плана. Россия будет и впредь делать все, чтобы минимизировать технологические и военные риски.

Ранее в МИД России сообщили, что украинские власти отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. Подчеркивалось, что выполнение инициативы Гросси содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию. Однако Киев не пожелал взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС, передает ТАСС.

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