ФСБ рассказала о слежке американских спецслужб через iPhone

За россиянами и гражданами других стран, включая партнеров по НАТО
ФСБ и ФСО раскрыли разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone.
Несколько тысяч телефонов российских дипломатов были заражены вредноносным программным обеспечением, сообщили в спецслужбе.
"При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России", - сообщили в спецслужбе.
В частности, речь идет странах блока НАТО, Израиле, САР, КНР и странах постсоветского пространства.
Выявленные факты свидетельствуют о том, что компания Apple находится в тесном сотрудничестве с национальным разведсообществом.
Это подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", - подчеркнули в ФСБ (цитата по "Интерфаксу").
Ранее в Кремле заявили, что работники администрации президента не используют iPhone и другие смартфоны в служебных целях.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"