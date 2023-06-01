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ФСБ рассказала о слежке американских спецслужб через iPhone

12:13
  • четверг
  • 01 июня 2023

За россиянами и гражданами других стран, включая партнеров по НАТО

ФСБ и ФСО раскрыли разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone.
Кремль отреагировал на сообщение о запрете iPhone для чиновников

Несколько тысяч телефонов российских дипломатов были заражены вредноносным программным обеспечением, сообщили в спецслужбе.

"При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России", - сообщили в спецслужбе.

В частности, речь идет странах блока НАТО, Израиле, САР, КНР и странах постсоветского пространства.

Выявленные факты свидетельствуют о том, что компания Apple находится в тесном сотрудничестве с национальным разведсообществом.

Это подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", - подчеркнули в ФСБ (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в Кремле заявили, что работники администрации президента не используют iPhone и другие смартфоны в служебных целях.

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