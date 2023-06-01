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Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекине

11:52
  • четверг
  • 01 июня 2023

Президент в курсе происходящего

Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в белгородском Шебекине.
Число пострадавших от обстрелов в Шебекино возросло до восьми

Главе государства докладывают Минобороны, погранслужба, ФСБ, МЧС и белгородские власти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  

"О мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 1 июня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.

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