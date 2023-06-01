Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекине

Президент в курсе происходящего

Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в белгородском Шебекине.

Главе государства докладывают Минобороны, погранслужба, ФСБ, МЧС и белгородские власти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"О мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением", - рассказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 1 июня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.

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