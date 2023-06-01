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В Швеции признали победу Путина

11:58
  • четверг
  • 01 июня 2023

Глава МИД Швеции высказался на саммите НАТО в Осло

Глава МИД Швеции заявил о победе президента России Владимира Путина. По словам Тобиаса Билльстрема, так можно расценивать затягивание вступления Стокгольма в НАТО.

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По словам Билльстрема, любые действия участников альянса, создающие препятствия для вступления Швеции в альянс, окажутся победой для Путина. Шведский министр прибыл на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств НАТО в Осло.

Швеция и Финляндия в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. До начала 2023 года обе заявки одобрили 28 стран НАТО из 30. Венгрия и Турция одобрили финскую заявку, но не дают согласия на вступление Швеции. Билльстрем заявил, что пришло время Анкаре и Будапешту дать свое согласие на вступление Стокгольма в альянс, передает РИА Новости.

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