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Запад решил разыграть силовой сценарий смены власти в Белоруссии

12:35
  • четверг
  • 01 июня 2023

Боевиков обучают в Польше, Литве и на Украине

Западные страны решили разыграть силовой сценарий смены власти в Белоруссии. Членов незаконных вооруженных формирований обучают в Польше, Литве и на Украине, заявил Александр Лукашенко.

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Белорусский президент отметил: спецслужбам известно, что предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек на территории Белоруссии. Однако Минск не допустит госпереворота в стране, приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

В Минске проходит 52-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств. Участники обсуждают повышение эффективности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, противодействие контрабанде оружия и наркотиков, распространению недостоверной информации.

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