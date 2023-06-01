Собянин: Дети участников СВО примут участие в программе оплачиваемых летних стажировок для подростков

Она может пригодиться при поступлении или трудоустройстве

Городской проект стажировок для подростков 14-18 лет откроется в Москве 19 июня.

В нем смогут принять участие подопечные семейных центров и дети участников специальной военной операции (СВО). Участники смогут пройти курсы по 200 специальностям, среди которых - фотограф, звукорежиссер, ИТ-специалист, эколог, дизайнер и другие.

Стажировки будут проходить в три потока. Длительность каждого из них составит 20 дней, сообщил мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. Детей ждут около 500 организаций, в том числе "Мои документы", Московский метрополитен, АО "Мослифт", компания "Мосстрой", Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ. У подростка будет возможность выбрать организацию рядом с домом. Вся стажировка займет не более 80 часов.

За каждым подростком закрепляются наставник от принимающей организации и персональный куратор из центра "Моя карьера".

Те, кто полностью пройдет стажировку, получат единовременную стипендию и персональную характеристику, которая может пригодиться при поступлении или трудоустройстве.

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