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Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте помощи детям "Давай друЖИТЬ"

12:48
  • четверг
  • 01 июня 2023

Нужно заполнить специальную форму на сайте или написать на почту

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что за 2,5 года столичный проект "Давай ДруЖИТЬ" помог исполнить больше 150 желаний детей с инвалидностью, сирот и ребят из находящихся в трудной жизненной ситуации семей.

Как уточнил градоначальник, с молодежной командой ФК "Спартак" встретились воспитанники Центра содействия семейному воспитанию имени Никулина. Им устроили экскурсию по базе, также ребятам сыграли с командой на одном поле.

Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить специальную форму на сайте dobrayamoskva.ru или написать на почту nastavniki@dobrayamoskva.ru.

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Детский проект "Давай друЖИТЬ"
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Детский проект "Давай друЖИТЬ"
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