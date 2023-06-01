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Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защитить Родину с оружием в руках

13:02
  • четверг
  • 01 июня 2023

У некоторых есть боевой опыт в качестве добровольца

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о желании защищать Родину с оружием в руках. Некоторые из будущих контрактников имели боевой опыт.

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Будущие контрактники рассказали о желании поддержать находящихся в зоне СВО друзей

Один из кандидатов рассказал о своем стремлении служить в войсках, отметив, что у него уже был опыт боевых действий. По его словам, он был в зоне боев в качестве добровольца. Будущий контрактник отметил, что проживает в Белгороде. Он устал смотреть, как обстреливают его родной город и решил вновь отправиться на его защиту.

Еще один молодой человек признался, что первая попытка у него не удалась: он хотел пойти добровольцем, но тут объявили частичную мобилизацию. Молодого человека не взяли, так как он не служил в армии. Но вот прошло полгода, и теперь принято положительное решение. Третий опрошенный из пришедших на столичный пункт отбора на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, заявил, что у него есть боевой опыт, он служил в разведроте. И теперь едет защищать Родину.

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