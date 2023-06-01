Кадры попавшего под обстрел общежития в Шебекине (видео)

В городе нет света
В здании общежития в белгородском городе Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ.
В настоящий момент горит крыша пятиэтажного здания, в воздух поднимаются клубы черного дыма.
"От прямого попадания снарядов горит здание общежития. В городе нет света", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Общежитие расположено рядом с администрацией города, там тоже есть разрушения, добавил он.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в белгородском Шебекине. Сегодня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"