Кадры попавшего под обстрел общежития в Шебекине (видео)

В городе нет света

В здании общежития в белгородском городе Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ.

В настоящий момент горит крыша пятиэтажного здания, в воздух поднимаются клубы черного дыма.

"От прямого попадания снарядов горит здание общежития. В городе нет света", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Общежитие расположено рядом с администрацией города, там тоже есть разрушения, добавил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в белгородском Шебекине. Сегодня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.

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