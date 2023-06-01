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ВС России сорвали попытку Киева устроить теракт в Шебекине

13:01
  • четверг
  • 01 июня 2023

Нарушения границы не допущено

Минобороны России сообщило о сорванной попытке Киева устроить теракт в белгородском Шебекине.
Путину постоянно докладывают о ситуации в Шебекине

"Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино", - сообщили в Минобороны в четверг.  

Около трех часов утра 1 июня две мотопехотные роты, усиленные танками, предприняли попытку вторжения на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка и автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Российские военные отразили три атаки. ВСУ понесли значительные потери и были отброшены.

"Нарушения границы не допущено, уничтожено более 30 украинских террористов", - отметили в военном ведомстве.

Кроме того, уничтожены четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в белгородском Шебекине. Сегодня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.

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