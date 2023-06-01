Бочкарев: на станции "Тютчевская" Троицкой ветки началась архитектурная отделка платформы

Для создания индивидуального образа станционного комплекса выбрана эстетика экспрессионизма

В пассажирской зоне строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"Строители приступили к архитектурной отделке платформенного участка станции "Тютчевская" на Троицкой линии метрополитена: ведется облицовка колонн прозрачным триплексом и светло-серым гранитом, идет укладка пола в виде диагональных линий такого же гранита и черного габбро", – сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, проектом станции предусмотрен аналогичный рисунок наклонных линий и путевых стен, где полосы будут отделять анодированные под цинк темные сотовые панели от шлифованных светлых алюминиевых панелей с размещенными на них цитатами из стихотворений Тютчева.

"Станция получила имя в честь русского поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева. Для создания индивидуального образа станционного комплекса выбрана эстетика экспрессионизма: использованы динамичные формы, а также контрастное сочетание стекла и металла с поверхностями из природного камня", - уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" ("Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов напомнил, что станция возводится на внешней стороне МКАД у поселения Мосрентген и сегодня она находится на высоком уровне готовности - работы выполнены почти на три четверти.

"Практически завершены монолитные работы и обратная засыпка котлована станции, ведется монтаж инженерных коммуникаций – электросетей, трубопровода и систем вентиляции", – добавил Юрий Кравцов.

Руководитель компании также пояснил, что в примыкающих к станции тоннелях и оборотных тупиках ведутся работы по верхнему строению пути с использованием виброзащитных конструкций, что повысит комфорт передвижения для пассажиров метрополитена.

В 2023 году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием "Мосинжпроекта" в Москве введено свыше 152 км линий и 70 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо. Продолжается строительство новых радиальных линий московского метро, одной из которых стала Троицкая - в настоящий период в зоне ответственности компании девять станций новой линии: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская".

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