Собянин открыл детский корпус ММКЦ "Коммунарка"

Своих первых пациентов клиника примет уже скоро

Новый детский корпус больницы в "Коммунарке" - подарок москвичам ко Дню защиты детей. Семиэтажное здание возведено по индивидуальному проекту - использованы и энергоэффективные материалы, и современные технологии. Оборудовано архитектурно-художественной подсветкой. Здесь восемь отделений, каждое оснащено новейшей медицинской техникой.

"В нашем отделении мы можем делать исследования всем пациентам, любого возраста, начинаю от 0 дней и до 18 лет, соответственно. И под наркозом, с кардиостимуляцией, синхронизацией по дыханию. То есть пациент дышит, аппарат считывает дыхательные движения, синхронизирует картинку", - объяснил Владимир Барский, заведующий отделением лучевой диагностики.

Здание спроектировано исходя из требований медицинской логистики, обеспечивает удобное передвижение пациентов и персонала. Для приема экстренных пациентов - отдельный въезд на две машины скорой и шесть приемно-диагностических боксов. Кроме того - сразу семь высокотехнологичных операционных, в том числе - гибридная.

"Ребенок может поступить с травмой, которая может включать несколько вариантов. Здесь может одновременно быть выполнена и операция на брюшной полости, и на грудной полости, и микрохирургическая операция, и операция по поводу повреждения конечностей. Здесь могут хирурги реплантировать кисть", - перечислил Александр Разумовский, главный детский хирург Москвы.

В стационаре нового корпуса реанимация работает даже для новорожденных. Высокочастотные аппараты ИВЛ со всеми видами респираторной поддержки детей весом от 500 граммов и кювезы для поддержания влажности и температуры - чтобы обеспечить условия, максимально близкие к внутриутробным. И это - только часть многопрофильного медицинского центра.

"Несколько лет тому назад на этой территории был пустырь, и сложно было себе представить, что здесь вырастет один из лучших медицинских комплексов нашей страны. На подходе завершение его строительства. Здесь вот рядом завершается еще строительство лучевого центра, и на этом функциональное здание будет закончено. Сегодня мы запускаем одну из самых современных, самых лучших детских клиник нашего города. И я думаю, что и нашей страны. Здесь есть все возможности - от самого современного диагностического оборудования до операционной. Здесь могут обслуживаться жители не только Новой Москвы, но и других районов Москвы, которые прилегают к этой территории. Это хороший подарок в День защиты детей, поздравляю всех - детей, родителей. Ну и врачей, конечно, у которых появились новые возможности. Спасибо большое! С праздником и с новосельем!", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В комфортных палатах есть все необходимое для пребывания детей с родителями, есть специальные комнаты отдыха и игровые. Корпус рассчитан на 240 коек, работают здесь 70 врачей.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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