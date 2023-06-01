Врачи центра Шумакова провели трансплантацию почки грудному ребенку

Маленькой Николь поставили страшный диагноз

Маленькая Николь любознательно тычет пальчиками в смартфон, радостно улыбается старшей сестренке и заливисто хохочет. Так и не скажешь, что врачи еще до ее рождения давали родителям неутешительные прогнозы. Диагноз редкий - поликистоз почек. Тогда он прозвучал как приговор.

"В 26 недель беременности мы начали борьбу за нашу маленькую героиню, когда она еще была у нас в животике. Мы узнали о страшной патологии почек, очень мало нам давали надежд. Скорее, вообще их не давали. Мы все-таки решили бороться за нее", - говорит мама.

Из родильного отделения Николь увезли сразу же в реанимацию. Почки ребенка были настолько увеличены в размере, что сдавливали легкие, кишечник и другие важные внутренние органы. На третий день девочке пришлось удалить обе. За первые 3 месяца жизни она побывала на операционном столе восемь раз. После короткого перерыва - снова стены клиники. В больнице Святого Владимира Николь перевели на гемодиализ. Помочь могла только срочная пересадка почки. Сложнейшую операцию согласились провести трансплантологи центра имени Шумакова. Девочка на тот момент весила чуть больше 7 килограмм.

"Это еще случай крайне сложный с хирургической точки зрения. Говоря проще, у ребенка абсолютно отсутствовали сосуды, к которым пришивается трансплантат почки. У ребенка это как раз нижняя полая вена. Она представлен у ребенка очень маленькой культей. Поэтому мы сомневались, когда шли на эту операцию. И мы понимали крайнюю сложность этого случая. Однако все получилось", - рассказала Патимат Гаджиева, педиатр-нефролог.

Донором почки стал папа девочки. Никита признаётся: не было ни малейшего сомнения пожертвовать орган во благо здоровья собственного ребёнка, чтобы дать Николь возможность жить. Сегодня мужчина награжден соответствующим почетным знаком, который так и называется: "Дарящий часть себя". В Шумаковском центре это церемония ежегодная - так медики говорят донорам спасибо.

С начала года в центре Шумакова успешно пересадили 22 почки. С момента операции Николь прошло почти два месяца. И эта храбрая девочка благодаря профессионализму врачей вновь может наслаждаться жизнью обычного ребенка и радоваться каждому дню.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"