ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В "Шереметьево" нашли хозяина, оставившего кошку в зоне вылета

15:15
  • четверг
  • 01 июня 2023

Соцсети разрывались от комментариев

Сейчас кошка Маруся во избежание возможных побегов находится в переноске. Все это время она провела в заботливых руках семьи сотрудника камеры хранения. И вот сегодня отправится к хозяину. Не сказать, что она довольна, но с этим они разберутся сами.

С самолета Антон направляется сразу в бюро находок. В комнате найденных вещей кошкин след уже простыл. Все это время она провела у Акмала Устаева - дети очень полюбили Марусю. Правда, по незнанию называли ее Джейси. Но пушистую постоялицу это никак не смущало. И вот - пора расставаться.

Около недели назад Антон вылетал из Москвы в Махачкалу по работе и решил показать красоты Дагестана и Мусе - сокращенное от Маруси. Но вместо гор Кавказа кошке пришлось коротать время на складе забытых вещей в помещении аэропорта, прежде чем ее забрали на временное содержание. Причина ее вынужденного одиночества оказалась очень простой .

"Опаздывал на рейс, срочно нужно было лететь. Оставил кошку, попросил друга забрать. Друг в итоге загулял, кошку не забрал. Не пропустили документы. Сказали, нет осмотра для полета ветеринарного", - объясняет Антон.

В общем, хозяин не успел пройти ветконтроль, но понял это слишком поздно, а друг подвел, причем совсем неожиданно. И только благодаря общественному резонансу в соцсетях хозяин и его питомец смогли снова встретиться.

Теперь самое главное - вернуть доверие Маруси. По словам Антона, путешествовать он теперь будет только в одиночестве, чтобы в будущем полностью исключить подобные ситуации. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Хозяин забирает потерянную кошку
Хозяин забирает потерянную кошку
Кошка в аэропорту
Кошка в аэропорту
Кошка
Кошка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.