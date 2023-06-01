В "Шереметьево" нашли хозяина, оставившего кошку в зоне вылета

Соцсети разрывались от комментариев

Сейчас кошка Маруся во избежание возможных побегов находится в переноске. Все это время она провела в заботливых руках семьи сотрудника камеры хранения. И вот сегодня отправится к хозяину. Не сказать, что она довольна, но с этим они разберутся сами.

С самолета Антон направляется сразу в бюро находок. В комнате найденных вещей кошкин след уже простыл. Все это время она провела у Акмала Устаева - дети очень полюбили Марусю. Правда, по незнанию называли ее Джейси. Но пушистую постоялицу это никак не смущало. И вот - пора расставаться.

Около недели назад Антон вылетал из Москвы в Махачкалу по работе и решил показать красоты Дагестана и Мусе - сокращенное от Маруси. Но вместо гор Кавказа кошке пришлось коротать время на складе забытых вещей в помещении аэропорта, прежде чем ее забрали на временное содержание. Причина ее вынужденного одиночества оказалась очень простой .

"Опаздывал на рейс, срочно нужно было лететь. Оставил кошку, попросил друга забрать. Друг в итоге загулял, кошку не забрал. Не пропустили документы. Сказали, нет осмотра для полета ветеринарного", - объясняет Антон.

В общем, хозяин не успел пройти ветконтроль, но понял это слишком поздно, а друг подвел, причем совсем неожиданно. И только благодаря общественному резонансу в соцсетях хозяин и его питомец смогли снова встретиться.

Теперь самое главное - вернуть доверие Маруси. По словам Антона, путешествовать он теперь будет только в одиночестве, чтобы в будущем полностью исключить подобные ситуации.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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