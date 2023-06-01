На Петровке начинают менять асфальт

Движение транспорта будет ограничено

На улице Петровка начинают менять асфальт. До 4 июня движение транспорта там будет ограничено. В основном - поздно вечером и ночью.

Так, уже сегодня с 22:00 и до 6:00 пятницы нельзя будет проехать на участке от Страстного бульвара до Рахмановского переулка. Вечером в пятницу и до утра субботы перекроют отрезок от Крапивенского до Дмитровского переулка, а также прилегающий Рахмановский переулок.

Заключительный участок до Театрального проезда будут делать с вечера субботы до утра воскресенья.

В комплексе городского хозяйства уточняют, что укладывать асфальт будут укладывать по бесшовной технологии, единым ковром. В общей сложности планируется обновить порядка 15 тысяч квадратных метров покрытия. По окончании работ нанесут разметку.

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