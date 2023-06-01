ВСУ предприняли террористическую атаку на Белгородскую область. Главное

Боевики пытались прорваться на территорию России в районе пункта пропуска "Шебекино".

После попадания снаряда из РСЗО "Град" в Шебекине горит кровля общежития. Есть разрушения в соседнем административном здании. Как и накануне, это неизбирательная атака со стороны ВСУ. Под огнем центр и окраины населенного пункта - жилые дома, школы, во дворах сгоревший и разбитый транспорт.

Интенсивный обстрел Шебекино начался в 3 часа ночи. Затем две украинских мотопехотных роты, усиленные танками, попытались вторгнуться на территорию России в районе села Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска. Наши военные отразили три атаки, сообщают в Минобороны. В воздух была поднять боевая авиация. Задействованы тяжелые огнеметные системы.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа и ФСБ России террористические формирования киевского режима, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений государственной границы не допущено. На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап".

Власти региона подтверждают – все армейские и специальные службы находятся на боевом посту.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: "Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы и пограничники федеральной службы безопасности, Росгвардия на месте. Идет массированный обстрел. Конечно, жизни под угрозой, в первую очередь - мирных жителей Шебекина и окрестных сел. Администрация сейчас занимается вывозом людей".

В результате обстрела со стороны ВСУ есть раненые среди мирного населения. К полудню медики оказали помощь девяти пострадавшим: один из них потерял руку, другой получил контузию. Пациенты с тяжелыми травмами доставлены в белгородские больницы.

Роман Проценко, главный врач городской больницы № 2 Белгорода: "Первый пациент поступивший - состояние его тяжелое. Он находится еще в отделении реанимации, но состояние стабилизировали. Думаю, в ближайшие часы мы его переведем в отделение. Два человека поступившие - средней тяжести, там ранение конечности, ранение грудной клетки, они находятся уже в отделении обычном. И один пациент - оказана помощь амбулаторно, отпущен домой на амбулаторное лечение".

Со вчерашнего дня из Шебекина эвакуируют жителей. Днем появилась информация, что один из автобусов с людьми попал под обстрел. Однако после проверки выяснилось, что машина была пустой. Людей вывозят в Белгород - здесь развернуты шесть пунктов временного размещения.

Валентин Демидов, мэр Белгорода: "Белгород-арена - это самый крупный из них. Здесь развернуто 1000 кроватей, есть возможность увеличить до 1150. Организовано питание, медицинское обслуживание. Ведется регистрация, организованы места для автомобилей".

В пункте временного размещения уже зарегистрированы 420 человек. Еще 130 оформляют пребывание. Кроме того, группы из Шебекина планируют направить Пензу, Калугу и Ярославль.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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