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В ЮАР стартует заседание глав МИД стран БРИКС

14:51
  • четверг
  • 01 июня 2023

Россию представляет Сергей Лавров

В ЮАР сегодня стартует заседание глав МИД стран БРИКС. Россию представляет Сергей Лавров. Визит в Кейптаун для него - уже четвертый и финальный пункт из серии поездок по африканскому континенту, передает "ТВ Центр".

На полях совещания министр уже провел ряд встреч. Так, укрепление сотрудничества Москвы и Дели, выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений Сергей Лавров обсудил с коллегой из Индии.

Курс на углубление взаимодействия между странами также подтвержден на переговорах главы нашей дипломатии с руководителями МИД ЮАР и Саудовской Аравии.

Основной же разговор в рамках объединения состоится вечером. Среди ключевых тем заявлены - подготовка к предстоящему саммиту БРИКС, развитие сотрудничества внутри блока, обеспечение глобальной безопасности. Обсудят и расширение пятерки. Желание вступить в союз уже высказали около 30 государств.

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