По всей России идут праздничные мероприятия

Во всех регионах России сегодня проходят сотни праздничных мероприятий - концерты, спектакли, интерактивные мастер-классы. Самые масштабные - в Москве. Открылся большой фестиваль “Движение первых”.

Участников, а также всех школьников, родителей, учителей и наставников поздравил с праздником Владимир Путин. В видеообращении президент выразил уверенность, что фестиваль поможет получить полезные знания, обрести новых друзей и позволит включиться в творческие проекты.

"Мы видим, что сейчас получают новый старт инициативы, которые в свое время объединили ваших родителей, старшие поколения. При этом вы ничего не копируете, а возрождаете на современном уровне хорошие, добрые традиции, в том числе те, которые были у пионерской организации. И что очень важно, дополняете, обогащаете их именно сейчас нужными инициативами", - отметил глава государства.

Масштабный фестиваль “Движение первых” продлится два дня и охватит десятки регионов страны. Организаторы подготовили для участников познавательные экскурсии, концерты и турпоходы. На площадках, посвященных искусству и культуре, гостей научат рисовать эскизы. А юных инженеров приглашают на мастер-классы по сборке роботов.

"В 79 регионах сегодня работают наши площадки. Центральная площадка - в Москве на ВДНХ. Сегодня с нами вся страна", - указал Григорий Гуров, председатель правления РДДМ "Движение первых".

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