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Россия денонсировала договор с Украиной об Азовском море

13:30
  • четверг
  • 01 июня 2023

Закон приняла Госдума

Россия денонсировала договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий закон, внесенный 24 мая в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным, приняла нижняя палата парламента.

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В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива кардинально изменилась после принятия в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Украина теперь утратила статус прибрежного государства, так что соглашение должно быть аннулировано.

Договор по Азовскому морю между Россией и Украиной был подписан 24 декабря 2003 года. Он закреплял статус внутренних вод двух государств и запрещал заход в Азовское море и Керченский пролив военных кораблей третьих стран без согласия Москвы и Киева, передает РИА Новости.

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