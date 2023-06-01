Российская армия поразила командно-наблюдательные пункты ВСУ

В ДНР и Запорожье

Вооруженные силы России поразили украинские командно-наблюдательные пункты в ДНР и Запорожской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Пункты располагались в районах населенных пунктов Северск (ДНР) и Горькое (Запорожье).

"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили о сорванной попытке Киева устроить теракт в белгородском Шебекине. Противник понес потери и был отброшен с территории России.

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