Россия продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС

Он будет действовать до конца года

Грузовики из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины не смогут въезжать на российскую территорию. Как сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, принято решение о продлении запрета до 30 декабря текущего года. Соответствующий проект уже внесен в правительство.

Запрет вводился с 10 октября 2022 года в качестве зеркальной меры на меры, принятые Евросоюзом - ЕС запретил передвижения российских грузоперевозчиков по территориям стран Европы. Москва дважды продлевала запрет - сначала до конца того же года, затем до 30 июня 2023 года. Теперь запрет будет действовать до 2024 года.

По данным Минтранса, грузы перегружаются с иностранного автотранспорта на российские и белорусские транспортные средства. Перецепка и перегрузка происходит в таможенно-терминальных комплексах в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Карелии и Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

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