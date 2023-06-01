ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев использует зерновые коридоры для атак на российское побережье

14:51
  • четверг
  • 01 июня 2023

Украина нарушает договоренности

Украина использует зерновые коридоры для атак на российское побережье.
Песков объяснил, с чем связана пробуксовка российской части зерновой сделки

Об этом в четверг, 1 июня, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Атака на российское разведывательное судно "Иван Хурс" в акватории Черного моря доказывает, что Киев намерен и впредь использовать зерновую сделку в своих интересах.

Ранее киевская власть дала письменные гарантии, что не будет использовать для атак выделенный коридор, напомнил Бортников.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Моряк смотрит в бинокль
Моряк смотрит в бинокль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.