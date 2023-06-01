Киев использует зерновые коридоры для атак на российское побережье

Украина нарушает договоренности

Украина использует зерновые коридоры для атак на российское побережье.

Об этом в четверг, 1 июня, заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

Атака на российское разведывательное судно "Иван Хурс" в акватории Черного моря доказывает, что Киев намерен и впредь использовать зерновую сделку в своих интересах.

Ранее киевская власть дала письменные гарантии, что не будет использовать для атак выделенный коридор, напомнил Бортников.

Пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок через черноморские порты был подписан 22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов. Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей.

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