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ВСУ приостановили продвижение по флангам у Артемовска

14:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Киев сосредоточился на восстановлении боеспособности своих частей

ВСУ приостановили продвижение по флангам у Артемовска для восстановления боеспособности.

Об этом в четверг, 1 июня, сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".

"Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", - заявил он.

Сырский добавил, что в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".

Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России купируют попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам.

Бои за Артемовск шли с лета 2022 года. 20 мая 2023 года город был взят ЧВК "Вагнер" и ВС России. Президент Владимир Путин поздравил штурмовиков и российскую армию с освобождением города.

Киев потерю Артемовска не признает и утверждает, что в городе еще остались украинские военные.

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