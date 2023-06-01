Киев сосредоточился на восстановлении боеспособности своих частей
ВСУ приостановили продвижение по флангам у Артемовска для восстановления боеспособности.
Об этом в четверг, 1 июня, сообщил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью изданию "Украинская правда".
"Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей", - заявил он.
Сырский добавил, что в районе Артемовска "наблюдается временное затишье".
Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России купируют попытки ВСУ контратаковать Артемовск по флангам.
Бои за Артемовск шли с лета 2022 года. 20 мая 2023 года город был взят ЧВК "Вагнер" и ВС России. Президент Владимир Путин поздравил штурмовиков и российскую армию с освобождением города.
Киев потерю Артемовска не признает и утверждает, что в городе еще остались украинские военные.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"