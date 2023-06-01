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В США выдали кадры обрушения дома в Айове за съемки атаки дронов на Москву

14:42
  • четверг
  • 01 июня 2023

Ведущая рассказала о "поражении нескольких зданий"

"Атака дронов на Москву" – так подписал американский телеканал Newsmax кадры обрушения жилого здания в штате Айова. На видео показаны кадры разрушения части многоквартирного дома.

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Ведущая телеканала, комментируя видео, сообщила зрителям, что атака произошла перед рассветом в Москве, в городе с населением в 21 миллион человек. По ее словам, дроны поразили несколько зданий.

Шестиэтажный дом, показанный в эфире телеканала, находится в американском штате Айова. Несколько дней назад он частично обрушился, несколько человек пропали без вести. Эти кадры неоднократно фигурировали в других американских СМИ.

В Минобороны России сообщили ранее, что Украина во вторник утром предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Киев использовал восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, передает РИА Новости.

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