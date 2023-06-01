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Путин наградил главу города Шебекино орденом Мужества

14:58
  • четверг
  • 01 июня 2023

За самоотверженность при исполнении гражданского долга

Президент России Владимир Путин наградил главу администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества.

Указ опубликован на сайте Кремля. Жданов получил орден "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

Город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 1 июня из-за атаки украинской армии пострадали восемь человек. Власти объявили об эвакуации населения в безопасные районы после окончания обстрелов.

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