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Путин оценил деятельность фонда "Круг добра"

15:01
  • четверг
  • 01 июня 2023

Организацию создали по указу президента два с половиной года назад

Владимир Путин обсудил деятельность фонда "Круг добра" с его главой протоиереем Александром Ткаченко. Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

Организацию создали по указу президента два с половиной года назад. Она поддерживает детей с тяжелыми и редкими заболеваниями: закупает лекарства и средства реабилитации, оплачивает инновационные хирургические операции и оказывает другую необходимую помощь

"Вы очень многое делаете, все, кто с вами работает. И хоспис у вас уже давно, с 2017 года", - отметил глава государства.

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