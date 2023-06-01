Путин подтвердил уверенность в победе России

В этом нет никаких сомнений, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин в четверг, 1 июня, встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Один из отцов, общаясь с главой государства, заявил, что "мы победим, это однозначно, другого не дано", при этом Россия станет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира.

В ответ Путин подчеркнул, что "так и будет, как вы сказали", в этом нет никаких сомнений, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее указывал, что вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине постоянно возрастает, однако поставки вооружений Киеву только растягивают конфликт во времени, но не изменят ситуацию коренным образом. Россия, по словам Пескова, будет продолжать специальную военную операцию и достигнет выполнения заявленных задач.

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