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Россия предупредила о риске атаки Киевом Запорожской АЭС

15:40
  • четверг
  • 01 июня 2023

В МАГАТЭ подчеркивали хрупкость ситуации на станции

Украина способна нарушить пункт инициативы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по недопустимости атак на объект. Такое заявление сделал в четверг, 1 июня, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Дипломат усомнился в том, что Украина сможет заблокировать инициативы МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции, вынесенные на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Однако "в свете имеющегося опыта нельзя исключать того, что Киев нарушит пункт, касающийся недопустимости любых атак на ЗАЭС", цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается крайне хрупкой, и предостерег стороны конфликта от любых действий, способных навредить ядерному объекту.

Российская сторона подчеркивала, что не размещала и не собирается размещать наступательные вооружения на территории ЗАЭС, а ее безопасность обеспечивает в соответствии с международными нормами права. При этом украинские власти отвергли предложение руководителя МАГАТЭ о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности.

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