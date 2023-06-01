Депутат МГД Щитов отметил высокий уровень организации пункта отбора контрактников

Аналога такому еще нет

Работа единого пункта отбора на военную службу по контракту отлажена на высочайшем уровне.

Об этом в четверг заявил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Депутат МГД лично проверил работу центра, посмотрел, как работают все этапы и процедуры.

"Все четко отлажено, поэтапно, талончики, консультанты, волонтеры, маршрутизация очень грамотно продумана", - сказал Щитов.

Депутату удалось пообщаться с будущими контрактниками. По его словам, задача государства – сделать так, чтобы будущие военные знали, что их семья находится под присмотром, пока они защищают свою родину.

"Задача государства, создать все максимальные условия для них, для их семей, чтобы они понимали, они защищают нас, а тыл вместе с фронтом, вместе с армией помогают ковать одну общую победу", - сказал Щитов.

Парламентарий выразил признательность мэру Москвы Сергею Собянину и его команде, а также Минобороны за создание такого современного городского центра. "Я аналог такому не видел", - сказал Кирилл Щитов.

Депутат МГД рассказал, что регулярно отвозит гуманитарную помощь в зону СВО непосредственно на линии боевого соприкосновения. Приезд любого человека "с материка" дает военным большую эмоциональную поддержку. Армия и общество должны быть едины.

"У бойцов есть ощущение, что вся страна с ними, каждый помогает на каждом своем этапе, рубеже, участке", - отметил Кирилл Щитов.

Депутат впечатлен количеством добровольцев, которые готовы отправиться на военную службу по контракту. Щитов уверен, что человек, который добровольно подписал контракт более мотивирован и более эффективен в условиях боевых действий.

"Это очень здорово, это вселяет оптимизм и абсолютную веру неизбежность нашей общей победы", - заключил он.

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