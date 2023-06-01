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Песков оценил вероятность заражения телефонов в Кремле шпионским ПО

15:27
  • четверг
  • 01 июня 2023

Кремль не может ограничивать чиновников в использовании айфонов

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о случаях заражения телефонов в Кремле шпионским программным обеспечением. Подобные специфичные вопросы - в ведении специальных служб, заявил представитель Кремля.

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Песков отметил, что Кремль не может ограничивать чиновников в использовании продукции фирмы Apple. Однако сотрудникам администрации президента России запрещено использовать айфоны в служебных целях. Такая практика неприемлема, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщение ФСБ. Специалисты спецслужбы выявили в работе телефонов Apple аномалии, характерные для работы вредоносного программного обеспечения. Установлено, что ранее неизвестным вирусом были заражены несколько тысяч телефонных аппаратов Apple, передает РИА Новости.

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