Песков оценил вероятность заражения телефонов в Кремле шпионским ПО

Кремль не может ограничивать чиновников в использовании айфонов

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову неизвестно о случаях заражения телефонов в Кремле шпионским программным обеспечением. Подобные специфичные вопросы - в ведении специальных служб, заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Кремль не может ограничивать чиновников в использовании продукции фирмы Apple. Однако сотрудникам администрации президента России запрещено использовать айфоны в служебных целях. Такая практика неприемлема, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщение ФСБ. Специалисты спецслужбы выявили в работе телефонов Apple аномалии, характерные для работы вредоносного программного обеспечения. Установлено, что ранее неизвестным вирусом были заражены несколько тысяч телефонных аппаратов Apple, передает РИА Новости.

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