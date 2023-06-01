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Будущие контрактники рассказали, почему сочли необходимым записаться на службу в войсках

16:01
  • четверг
  • 01 июня 2023

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают из разных регионов страны

Желающие отправиться на военную службу по контракту рассказали о своем желании защищать Родину с оружием в руках. По словам одного из посетителей столичного пункта отбора на улице Яблочкова, с первого раза пойти служить добровольцем ему не удалось, но все же он смог это сделать.

"Так как я не служил, меня не взяли. Но вот прошло полгода и сейчас уже все решилось положительно", - сказал мужчина.

По словам другого кандидата, у него уже был опыт боевых действий в качестве добровольца. Он не может оставаться в стороне когда его родной город подвергается обстрелам.

"Я уже ездил добровольцем. Опять стреляют в Белгород. Я проживаю в Белгороде и устал смотреть на все на это, поэтому поеду", - сказал он.

Другой будущий контрактник рассказал, что решил записаться на контрактную службу так как уверен, что его опыт может пригодиться.

В единый пункт отбора контрактников в Москве приезжают из разных регионов страны. Здесь будущие контрактники могут пройти все необходимые процедуры. В пункте работают врачи и профессиональные инструкторы. Медики проверят состояние здоровья потенциального кандидата с учетом данных из электронной медкарты. Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Кроме того, перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах министерства обороны России. Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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