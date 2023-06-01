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Путин назвал три составляющие успеха любого человека

16:02
  • четверг
  • 01 июня 2023

Глава государства встретился с многодетными семьями

Самыми главными элементами успеха любого человека являются любовь к своей семье, любовь к Родине и любимое дело. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал российский лидер Владимир Путин.
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Глава государства пообщался с российскими многодетными семьями и заявил, что "самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум результата, а нужно стремиться к хорошим результатам, безусловно, нужно заниматься любимым делом".

Президент также отметил, что наша страна "существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин делился секретами счастья — он рассказал школьникам, что "есть совершенно другая категория людей, и она гораздо более счастливая в конечном итоге". Глава государства заявил, что "только если ты создаешь продукт, результат, который остается навсегда или надолго, это делает тебя счастливым человеком". В этом случае, по словам Путина, "можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом".

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