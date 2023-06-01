Путин рассказал детям о своем начальстве

Есть тот, кто главнее президента

Президент России встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Владимир Путин признался детям: есть тот, кто главнее президента.

"Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел", - сказал российский лидер, общаясь с ребятами по видеосвязи. Президент ответил на вопрос мальчика, считает ли он себя главнее Деда Мороза.

По словам Путина, все люди грешные. Потому надо стремиться к тому, что требуется высшими силами - к безусловной любви к ближнему, к своей стране. Президент подчеркнул, что на этом пути неизбежны трудности, но их надо преодолевать. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то не добьешься успехов - это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых, убежден Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"