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Путин рассказал детям о своем начальстве

15:51
  • четверг
  • 01 июня 2023

Есть тот, кто главнее президента

Президент России встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Владимир Путин признался детям: есть тот, кто главнее президента.

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"Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел", - сказал российский лидер, общаясь с ребятами по видеосвязи. Президент ответил на вопрос мальчика, считает ли он себя главнее Деда Мороза.

По словам Путина, все люди грешные. Потому надо стремиться к тому, что требуется высшими силами - к безусловной любви к ближнему, к своей стране. Президент подчеркнул, что на этом пути неизбежны трудности, но их надо преодолевать. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то не добьешься успехов - это касается и маленьких граждан нашей страны, и взрослых, убежден Путин.

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