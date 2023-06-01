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Появились подробности о снятии с боевой службы крейсера "Дмитрий Донской"

16:18
  • четверг
  • 01 июня 2023

Предположительно, это связано с выработкой активной зоны его ядерного реактора

Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера (ТАПРК) "Дмитрий Донской" вызвано выработкой активной зоны его ядерного реактора. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал информированный источник.

По словам собеседника ТАСС, "Дмитрий Донской" обеспечивал испытания новых атомных подводных лодок классов "Борей", "Борей-А", "Ясень" и "Ясень-М". Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ.

Главком Военно-морского флота России Николай Евменов, которого цитирует "Российская газета", рассказал, что имя "Дмитрий Донской" с честью будет нести строящийся на "Севмаше" атомный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения. Так будет обеспечена традиционная преемственность в ВМФ, когда наименования кораблей переходят к новым их поколениям.

В апреле в России проводилась внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота, а также части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения. Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах.

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Крейсер "Дмитрий Донской"
Крейсер "Дмитрий Донской"
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