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Путин назвал самое большое удовольствие и счастье

16:37
  • четверг
  • 01 июня 2023

По мнению президента, оно заключается в детях

Самое большое удовольствие и счастье – в детях. Такое заявление сделал в четверг, 1 июня, президент России Владимир Путин во время встречи с российскими многодетными семьями.
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Политик прокомментировал расхожее выражение "пожить для себя" от людей, которые отказываются рожать детей, выразив мнение, что они не понимают, что самое большое удовольствие – это как раз дети, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, как оценивают материальную составляющую счастья. Как выяснилось, российскому мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине — 220 тысяч и 170 тысяч рублей в месяц соответственно.

Самые высокие финансовые запросы оказались у респондентов с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Им для счастья требуется не менее 265 тысяч рублей в месяц.

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