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Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в 2022 году

16:59
  • четверг
  • 01 июня 2023

В настоящее время статус пандемии коронавируса снят

Экономический ущерб Российской Федерации от коронавирусной инфекции в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей. Такие подсчеты в четверг, 1 июня, приводит Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что экономический ущерб складывается из прямых медицинских расходов (расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания), непрямых потерь экономики (потери рабочего времени, когда пациент находится на лечении и выбывает из трудовых отношений), а также потерь рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста.

Роспотребнадзор подчеркнул, что снижение экономического ущерба, который мог оказаться существенно выше, было обеспечено за счет использования тест-систем на основе метода ПЦР для контроля уровня циркуляции COVID-19 в популяции и, как следствие, выявление заболевших на ранней стадии, сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что угроза появления нового штамма коронавирусной инфекции, способного привести к резкому росту заболеваемости и смертности от этого заболевания, сохраняется. Он подчеркнул, что в случае прихода новой пандемии нужно "быть готовыми реагировать решительно, коллективно и на справедливой основе".

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