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Путин приехал в детский реабилитационный центр в Подольске

18:31
  • четверг
  • 01 июня 2023

Он заработал в январе 2023 года

Владимир Путин в четверг посетил детский реабилитационный центр в Подольске, сообщает ТАСС. Президента сопровождали глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство Федерального детского реабилитационного центра Российской детской клинической больницы Минздрава началось в 2018 году. В январе этого года его ввели в эксплуатацию.

Здание центра состоит из пяти блоков. В нем размещены палатные отделения на 200 коек, лаборатории, восстановительное и консультационно-диагностическое отделения, консультативный центр телемедицины.
 

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