Зеленский заявил о желании Украины вступить в НАТО и ЕС уже в этом году

Киев ждет приглашения

На бывшей винодельне под Кишинёвом собрались главы стран так называемого Европейского политического сообщества - оно было создано по инициативе президента Франции сразу после начала специальной военной операции. Вполне ожидаемо в качестве одной из основных тем обсуждения заявлена так называемая агрессия России на Украине. А главной звездой встречи уже стал Владимир Зеленский, который, едва прибыв в Молдавию, сразу же завел знакомую песню о поставках новых западных вооружений и о жгучем желании вступить в ЕС и НАТО.

В замок Мими роскошную молдавскую винодельню конца XIX века один за другим съезжаются высокие гости. Увеселительное место выбрано не случайно. Европейское политическое сообщество — организация весьма специфичная, созданная по инициативе Эммануэля Макрона сразу после начала спецоперации. Туда входят не только страны ЕС, но и, к примеру, Грузия, Армения, естественно, Украина. То есть в "райские кущи" добавили немного "обстриженных джунглей", чтобы уж всем ботаническим садом обсуждать "российскую агрессию". Без бокала в таких условиях и вправду сложно обойтись.

"России нет здесь не потому, что мы не хотели приглашать Россию, но потому, что Путин исключил Россию из этого сообщества, запустив войну против Украины", - заявил Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Понятно, что британский премьер-министр очередную винную вечеринку пропустить никак не мог: традиции, преемственность в Королевстве святы. Другое дело - Реджеп Эрдоган, который от участия демонстративно отказался. Есть у него дела поважнее - подготовка к инаугурации, формирование правительства. В кулуарах, правда, шепчутся: "Это он так Москву поддержал". Диверсию устроил и президент Сербии. Взял да и заговорил с журналистами по-русски.

"Я надеюсь, что нам надо укреплять сотрудничество с Молдовой и будут хорошие разговоры с остальными партнёрами", - заявил Александр Вучич.

Ну и гвоздь развлекательной программы. Пригласили, казалось бы, артиста с опытом. Да только заявился Зеленский явно не в форме и, судя по изрядно потрёпанному виду, срочно нуждался в лечебных ста граммах. С этой точки зрения он, безусловно, оказался в нужном месте. Владимир Александрович до того захмелел от ощущения собственной значимости, что, как пишет британская Financial Times, уже и ультиматумы выдвигает своим хозяевам: либо гарантии вступления Украины в ЕС и НАТО, либо он не поедет в Вильнюс на июльский саммит альянса. Шах и мат!

"Это год для решений. Хочу это подчеркнуть. Летом в Вильнюсе на саммите НАТО нужно четкое приглашение в членство для Украины и гарантии безопасности на пути в альянс. То же необходимо и в вопросе нашего присоединения к Евросоюзу", - заявил Зеленский.

Никто в Старом Свете, похоже, не испугался. Эммануэль Макрон накануне и вовсе выступил с революционным предложением, похоронив, по сути, европейскую мечту Киева. По мнению президента Франции, опасно дальше принимать в ЕС новых членов на общих основаниях. Прежде следует создать "новые многочисленные форматы". То есть речь о, как минимум, двух Евросоюзах. Один, видимо, более привилегированный — с Францией, Германией и другими более-менее серьезными игроками. А второй — недоевропейский. Из стран второго сорта. С худшими условиями.

"Это единственный способ сохранить нашу геополитическую эффективность и ответить на справедливое ожидание стран Балкан, Молдавии и Украины, которые хотят вступить в ЕС. Прежний подход приведет к катастрофе, потому что мы ослабим Европу", - заявил Макрон.

С НАТО у Киева тоже беда. В Осло сегодня встречались министры иностранных дел стран альянса. Но даже верная соратница Зеленского из Германии Анналена Бербок вынужденно констатировала: пока на Украине продолжается конфликт, ей и думать нечего о членстве в военном блоке. Крышку гроба всех надежд заколотил генсек.

"НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Киева. Приоритетом мы считает победу Украины над Россией. Только потом можно будет подумать о членстве в альянсе", - заявил Йенс Столтенберг.

Зато уже сейчас страны НАТО готовы еще активнее накачивать Украину оружием, ведя к верной гибели. И тем самым обеспечивать свои ВПК крайне выгодными заказами. Европарламент принял сегодня решение увеличить производство боеприпасов, а главные архитекторы кризиса - США – согласовали, наконец, в Палате представителей Конгресса повышение потолка госдолга. И снова могут воевать с Россией до последнего украинца.

"Мы с первого дня войны говорили, что будем делать в плане поддержки Украины, в плане давления на Россию и в плане укрепления нашего собственного альянса. Мы сделали то, что сказали. И мы продолжим это делать. Мы будем помогать Украине столько, сколько это потребуется", - заявил Энтони Блинкен, госсекретарь США.

При этом на Западе последовательно расширяют границы дозволенного. Сначала о том, что Украина, дескать, имеет полное право осуществлять террористические атаки на территории России и, в частности, в Москве заявил руководитель британского МИД. За ним - пресс-секретарь правительства Германии. А сегодня в том же духе как под копирку высказались Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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