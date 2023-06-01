В России стартовала эстафета летних фестивалей для детей и молодежи

Их организовало "Движение первых"

В Международный день защиты детей по всей стране стартовала эстафета летних фестивалей для детей и молодежи, организованная "Движением первых".

Главной площадкой стала ВДНХ. Туда съехались тысячи гостей из разных регионов. К собравшимся с приветственным словом обратился по видеосвязи Владимир Путин. Форум - это возможность обменяться опытом, идеями, завести новых друзей, узнать подробнее о действующих и новых проектах. Например, о круглогодичных детских лагерях - "Машук", "Сенеж" и "Таврида". Там ребят ждут интересные образовательные программы, наставники расскажут, как реализовать себя. "Движение первых" также запускает свои дополнительные региональные программы.

"Книги учебники - это очень хорошо, но на самом деле знания и особенно убеждения передаются только от человека к человеку. И то, что здесь, в пространстве, сегодня огромное количество наставников, рядом с каждым павильоном есть не просто возможность пройти какой-то курс, а есть наставника, которые готовы поделиться, а значит, не только знаниями, но и своими убеждениями, своим примером. Потому, чтобы ребенку определиться, кем он хочет стать, ему всегда нужен взрослый, на которого можно посмотреть и сказать "Я хочу быть таким, как он", - заявил Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"