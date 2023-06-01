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Суд продлил арест Дарьи Треповой

17:18
  • четверг
  • 01 июня 2023

Она обвиняется в совершении теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов), обвиняемая в совершении теракта в Санкт-Петербурге, останется под арестом как минимум до 2 сентября. Соответствующее решение в четверг, 1 июня, вынес Басманный суд Москвы.
Дарью Трепову внесли в перечень террористов и экстремистов

Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Треповой под стражей, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, Трепова принесла взрывное устройство на творческий вечер журналиста Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) в кафе в Санкт-Петербурге и вручила его военкору под видом статуэтки. Прогремел взрыв, Татарский погиб.

В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы. По этому делу разыскивается гражданин Украины Юрий Денисов, который следил за Татарским и позже передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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Дарья Трепова
Дарья Трепова
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