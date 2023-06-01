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Мишустин позвал домой уехавших из России IT-специалистов

17:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Им открыли новые возможности для реализации в профессии

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 1 июня, предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться и заниматься своей работой на родине.

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Политик напомнил высказывание главы государства Владимира Путина "там тоже хорошо, но дома лучше", адресовав его айтишникам, которые еще не приняли решение о возвращении домой.

При этом Мишустин указал, что принятый в России комплекс мер поддержки IT-отрасли позволил сохранить основной состав специалистов. У них есть "возможность реализовываться в этой профессии, открывать свое дело, заниматься в том числе и творчеством – и в науке, и в IT-отрасли это ярко проявляется". Причем, как подчеркнул глава кабмина, они могут "делать это прежде всего дома, на родном языке, в привычной среде", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что в России наблюдается "огромный дефицит" специалистов в сфере информационных технологий (IT). При этом он отметил, что "IT-отрасль у нас, наверное, одна из самых обласканных с точки зрения мер поддержки, которые мы ей даем". В частности, в России средняя зарплата IT-специалиста вдвое превышает зарплату представителя другой отрасли.

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