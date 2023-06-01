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В результате взрыва в Белгороде пострадали два человека

17:36
  • четверг
  • 01 июня 2023

По предварительным данным, упал беспилотник

В Белгороде два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства. По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник.

Один пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Кроме того, в результате взрыва поврежден один автомобиль.

На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа. 

"ТВ Центр".

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