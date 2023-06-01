В результате взрыва в Белгороде пострадали два человека

По предварительным данным, упал беспилотник
В Белгороде два человека пострадали в результате взрыва неизвестного устройства. По предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник.
Один пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга доставлен в больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Кроме того, в результате взрыва поврежден один автомобиль.
На месте происшествия работают оперативные службы и следственная группа.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"