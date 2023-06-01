Премьер Польши заявил о начале контрнаступления ВСУ

По его мнению, это покажет, сколько еще продлятся боевые действия

Контрнаступление украинской армии уже началось. Такое заявление сделал в четверг, 1 июня, глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

По мнению политика, "насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы".

Моравецкий также заявил, что контрнаступление ВСУ, которое якобы уже стартовало, приблизит мир к ответу на вопрос о продолжительности боевых действий в рамках российской спецоперации, сообщает РИА Новости.

Ранее в соцсетях главкома ВСУ Валерия Залужного появилось сообщение о том, что он обсудил планы по предстоящему контрнаступлению ВСУ с главой объединенного Комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Украинский военный также написал, что стороны обсуждали поставки вооружений и военной техники для нужд украинской армии. По словам Залужного, "среди приоритетных потребностей — дальнобойные снаряды", дополнительные системы ПВО и истребители F-16.

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