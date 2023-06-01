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Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах Москвы

17:56
  • четверг
  • 01 июня 2023

С начала года в Москве построили 22 объекта системы образования

Сергей Собянин рассказал об открытии новых детсадов и школ в разных районах столицы. По его словам, сегодня в районе Москворечье-Сабурово открыли детский сад на 160 мест.

"В группах оборудовали раздвижные перегородки - с их помощью игровые зоны и спальни можно объединять в одно большое помещение. Сделали комфортные физкультурный и музыкальный залы. На улице установили игровые комплексы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что всего с начала года получено разрешение на ввод в эксплуатацию 26 образовательных объектов более чем на 10 тысяч мест. Десять из них возведены в ТиНАО. В Зеленограде в районе Крюково построен детский сад на 250 мест. В Ватутинках возведен общеобразовательный комплекс на 215 мест. В Даниловском районе на территории бывшего завода ЗИЛ построен детский сад на 300 мест. На территории бывшего Тушинского аэрополя в Покровском-Стрешнево появилась школа для 1100 учеников.

Собянин добавил, что до конца года в столице построят еще 17 детских садов и 23 школы.

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