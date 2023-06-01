Bloomberg: ЕС смягчил очередной пакет санкций против России

Речь идет об 11-м пакете рестрикций Евросоюза

Ряд ограничений, планировавшихся Евросоюзом в отношении России в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования членами интеграционного объединения. Об этом в четверг, 1 июня, рассказали осведомленные источники.

Как сообщает Bloomberg, "некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными".

В частности, не исключено, что частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судна или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу, утверждают собеседники агентства.

Евросоюз ввел уже десять пакетов ограничительных мер против России. При этом в Брюсселе признавали, что вводить рестрикции становится все сложнее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Евросоюзом одиннадцатого пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, исходя из неэффективности предыдущих пакетов. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает, подчеркнул Орбан.

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