ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bloomberg: ЕС смягчил очередной пакет санкций против России

18:21
  • четверг
  • 01 июня 2023

Речь идет об 11-м пакете рестрикций Евросоюза

Ряд ограничений, планировавшихся Евросоюзом в отношении России в рамках 11-го пакета санкций, подвергся смягчению в процессе согласования членами интеграционного объединения. Об этом в четверг, 1 июня, рассказали осведомленные источники.

Госдеп пообещал новые санкции против России
Япония расширила санкции против России

Как сообщает Bloomberg, "некоторое количество предложений, выдвинутых изначально Еврокомиссией, решили сделать менее категоричными".

В частности, не исключено, что частичной отмене подвергнется предложение запретить кораблям, перевозившим санкционные товары, заходить в порты ЕС. Ограничения относительно перегрузки товаров с судна на судна или судов, отключающих свои транспондеры, будут вводить с 30-дневной отсрочкой перед вступлением мер в силу, утверждают собеседники агентства.

Евросоюз ввел уже десять пакетов ограничительных мер против России. При этом в Брюсселе признавали, что вводить рестрикции становится все сложнее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что принятие Евросоюзом одиннадцатого пакета санкций против России будет противоречить здравому смыслу, исходя из неэффективности предыдущих пакетов. Санкционная политика Европейского союза в нашем понимании просто не работает, подчеркнул Орбан.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Евросоюз
Евросоюз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.