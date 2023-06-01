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Командир "Ахмата" доложил Путину обстановку на фронте

18:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию на Украине

Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал в четверг, 1 июня, что у него состоялся разговор с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию также подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков, напомнив, что глава государства часто общается с руководителями подразделений, участвующих в спецоперации.

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Как заявил Алаудинов, глава государства досконально владеет информацией об общей обстановке и о ситуации на марьинском направлении.

По словам командира "Ахмата", к настоящему времени российские военные освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в ДНР. Продвижение идет хорошо, несмотря на серьезное сопротивление противника, однако "если было бы просто, нас бы тут не было", цитирует Алаудинова РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российский лидер Владимир Путин обладает поразительной осведомленностью обо всех подробностях спецоперации на Украине. По словам политика, он думал, что в ходе встречи с президентом расскажет ему "какие-то моменты" и предоставит "дополнительную информацию". Однако "по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", заявил глава ДНР.

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