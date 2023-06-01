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Медведев сравнил киевский режим с осиным гнездом

19:00
  • четверг
  • 01 июня 2023

Его необходимо уничтожить полностью, заявил политик

Киевский режим должен быть уничтожен полностью, как осиное гнездо. Такое заявление сделал в четверг, 1 июня, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев допустил затягивание конфликта на Украине на десятилетия

Как подчеркнул политик, представители этого режима должны быть уничтожены, "причем не только в личном качестве".

В противном случае "оттуда будет постоянно исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится", указал Медведев.

Он также указал на трансформацию спецоперации в контртеррористическую борьбу, так как "мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей". При этом за Украиной стоят США и страны Европы, которые "встали на тропу войны" с Россией, цитирует замглавы Совбеза РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария.

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