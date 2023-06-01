"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В столицу идет гроза

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Москве в пятницу, 2 июня. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

Метеорологи предупредили, что в столице будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы с градом и шквалистого ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.

Срок действия предупреждения — с 13 до 21 часа пятницы, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в Москве на неопределенный период будет сдвинут вправо, поскольку лето набирает обороты очень медленно, иногда порядком "пробуксовывая".

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