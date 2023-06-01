В ВС России рассказали о задаче взять Марьинку

Такую установку дал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поставил перед военными задачу взять Марьинку (Донецкая Народная Республика). Об этом в четверг, 1 июня, рассказал командир танкового полка с позывным "Казак".

Как уточнил военный в комментарии телеканалу "Звезда", эта установка прозвучала накануне в разговоре с главой государства. "Казак" рассказал, что наступательные действия для решения поставленной задачи осуществляет спецподразделение "Ахмат", а его полк обеспечивает бойцам поддержку и прикрытие.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские военные продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины. Инициативой в этих районах владеют ВС России, заверил политик.

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в попытках противостоять российской армии. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что потери ВСУ в живой силе за май превысили 16 тысяч человек. Кроме того, противнику нанесен существенный ущерб в военной технике.

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