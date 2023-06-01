ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ВС России рассказали о задаче взять Марьинку

19:38
  • четверг
  • 01 июня 2023

Такую установку дал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поставил перед военными задачу взять Марьинку (Донецкая Народная Республика). Об этом в четверг, 1 июня, рассказал командир танкового полка с позывным "Казак".

Взял руководство на себя: представлены новые герои спецоперации
Минобороны представило новых героев спецоперации

Как уточнил военный в комментарии телеканалу "Звезда", эта установка прозвучала накануне в разговоре с главой государства. "Казак" рассказал, что наступательные действия для решения поставленной задачи осуществляет спецподразделение "Ахмат", а его полк обеспечивает бойцам поддержку и прикрытие.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что российские военные продвигаются вперед на авдеевском и марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины. Инициативой в этих районах владеют ВС России, заверил политик.

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери в попытках противостоять российской армии. Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что потери ВСУ в живой силе за май превысили 16 тысяч человек. Кроме того, противнику нанесен существенный ущерб в военной технике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.