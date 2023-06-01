Американские биолаборатории представляют угрозу для всего мира

Американские власти продолжают разрабатывать в биолабораториях в других странах новых биологических агентов направленного действия. Об этом рассказал в четверг, 1 июня, постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

Дипломат на пленарном заседании Конференции по разоружению попытался привлечь внимание мировой общественности к опасной деятельности Пентагона, указав, что США продолжают "проводить в различных регионах мира под видом медико-биологических проектов широкий спектр исследований военной направленности".

Полученные результаты исследований "позволяют США управлять распространением эпидемий и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к различным болезням", цитирует Гатилова ТАСС.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что министерство энергетики США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. При этом Пентагон изучает экономически значимые инфекции в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что рост заболеваемости птичьим гриппом в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов американских властей.

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